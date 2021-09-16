Sergio MaroneDivulgação

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Rio - O ator Sergio Marone, de 40 anos, e secretário especial de cultura, Mario Frias, de 49, movimentaram o Twitter, nesta quarta-feira, ao trocar farpas publicamente.  Isso porque Frias criticou o projeto de lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo auxiliar a cultura tão prejudicado pela pandemia da covid-19. Marone não gostou do posicionamento do ex-ator.
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Mario Frias - Roberto Castro/Ministério do Turismo
Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo federal - Roberto Castro/ Mtur
Sergio Marone - Divulgação
sergio marone - reprodução
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Sergio Marone em ensaio para marca de cuecas - Reprodução
Ricardo (sergio Marone) de Apocalipse - Divulgação
Sergio Marone Sergio Marone causa alvoroço na Web com foto nu: 'escultura de homem' - Reprodução Internet
Sergio Marone, Youtube. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram
Sergio Marone, Youtube. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram
Sergio Marone realzia série de vídeos positivos em seu canal no Youtube - Divulgação
19/01/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O ator Sérgio Marone prestigia o show do cantor Ney Matogrosso em show realizado no Vivo Rio, na noite deste sábado (19). Foto: Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia - Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia
"Quero agradecer o senador Fernando Bezerra (do MDB), líder do governo no Senado, por ter retirado de pauta o projeto de lei Paulo Gustavo. Este projeto é completamente absurdo", escreveu Mario Frias.
Na sequência, Marone criticou a atitude do ex-colega de palcos. "Isso, deixa um monte de ex colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda.. Não fosse seus olhos azuis, jamais teria tido uma oportunidade na TV", postou Marone
O ator ainda fez outras publicações em tom de crítica ao secretário especial de cultura, principalmente ao citar um projeto de Jair Renan, filho 04 do presidente, Jair Bolsonaro. "Mario Frias, e os 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo também? Explica?", provocou Marone.
Mario Frias não o deixou sem reposta, mas desconversou. "Claro, Morango, vou deixar de criar um curso profissionalizante, para capacitar jovens de baixa renda no mercado de trabalho, aprendendo programação, design gráfico, criação de roteiro, produção musical etc, para dar dinheiro para ex-colega famoso. Vai esperando", postou.