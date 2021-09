Sergio Marone - Divulgação

Publicado 16/09/2021 08:57 | Atualizado 16/09/2021 09:18

Rio - O ator Sergio Marone, de 40 anos, e secretário especial de cultura, Mario Frias, de 49, movimentaram o Twitter, nesta quarta-feira, ao trocar farpas publicamente. Isso porque Frias criticou o projeto de lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo auxiliar a cultura tão prejudicado pela pandemia da covid-19. Marone não gostou do posicionamento do ex-ator.

"Quero agradecer o senador Fernando Bezerra (do MDB), líder do governo no Senado, por ter retirado de pauta o projeto de lei Paulo Gustavo. Este projeto é completamente absurdo", escreveu Mario Frias.

Na sequência, Marone criticou a atitude do ex-colega de palcos. "Isso, deixa um monte de ex colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda.. Não fosse seus olhos azuis, jamais teria tido uma oportunidade na TV", postou Marone

O ator ainda fez outras publicações em tom de crítica ao secretário especial de cultura, principalmente ao citar um projeto de Jair Renan, filho 04 do presidente, Jair Bolsonaro. "Mario Frias, e os 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo também? Explica?", provocou Marone.

Mario Frias não o deixou sem reposta, mas desconversou. "Claro, Morango, vou deixar de criar um curso profissionalizante, para capacitar jovens de baixa renda no mercado de trabalho, aprendendo programação, design gráfico, criação de roteiro, produção musical etc, para dar dinheiro para ex-colega famoso. Vai esperando", postou.



