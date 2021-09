Rafa Kalimann - Reprodução Internet

Rafa KalimannReprodução Internet

Publicado 16/09/2021 08:47

Rio - Rafa Kalimann, de 28 anos, lamentou os boatos de que estaria se envolvendo com um diretor de TV casado. A ex-BBB falou sobre o assunto em entrevista ao canal de Celio Ashcar Jr. no YouTube. "Fui colocada em dúvida, questionada e julgada muitas vezes. Pouco tempo atrás, por exemplo, pela renovação de contrato que tive com a Rede Globo, inventaram que eu estava tendo um caso com um diretor casado", iniciou.

"Então, desmerecem a nós como mulheres, tiram o mérito do esforço do meu trabalho e sempre dão a um homem. A nossa luta é justamente para estar junto, a intenção não é estar além ou acima. É caminhar juntos. São direitos iguais", afirmou.

Rafa também falou sobre o início de sua carreira. "O começo da carreira foi muito difícil, viver sozinha em São Paulo, mas não desisti, continuei lutando. Se eu fosse homem, seria menos testada. Em todas as áreas da nossa sociedade, somos colocadas à prova muito mais, testadas muito mais, mas dentro da minha profissão, encarei isso como algo que já fazia parte".

Em julho deste ano, Rafa fez um desabafo no Instagram e disse que acionaria a Justiça sobre o boato de que se envolveu com um diretor. "As pessoas criam uma mentira e acreditam nela. Essa matéria não se limita só a mim. Essa matéria diz muito como a sociedade nos coloca como mulheres diante dela. Como descredibilizam o esforço, a dedicação, o trabalho duro e suado que a gente tem para conquistar as nossas coisas, o nosso espaço. Nos rotulam, nos diminuem, como amantes, pivôs de separação, interesseira. Foi o homem que deu. Ficou com alguém para conquistar alguma coisa. Está ultrapassado colocar a mulher nesse lugar".