Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução

Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoReprodução

Publicado 15/09/2021 17:22

Rio - Giovanna Ewbank está de férias com a família em um hotel de luxo em Ibiza, na Espanha. A apresentadora, que comemorou aniversário nesta terça-feira, tem aproveitado para dividir um pouco sobre a viagem ao lado dos filhos e do marido com seus seguidores nas redes sociais.

fotogaleria

E um dos momentos que Gio escolheu pra dividir foi a baguncinha do caçula Zyan, na área externa do hotel. No Instagram, a apresentadora postou fotos do pequeno e se derreteu. "Tem Baby Z solto e feliz curtindo por aqui, rsrs! Tem coisa mais gostosa no mundo do que bebê só de fraldinha??? NÃO TEM!!!", escreveu Gio na legenda.

Casada com Bruno Gagliasso, Giovanna também é mãe de Títi e Bless.

Confira a postagem: