Publicado 15/09/2021 16:21 | Atualizado 15/09/2021 16:23

Rio - Na internet, nada passa despercebido. Que o diga Camila Queiroz, que está prestes a dividir o comando do reality show "Casamento às Cegas Brasil" ao lado do marido, o também ator Klebber Toledo, na Netflix.

Ao dar de cara com a publicação de um prestigiado jornalista e crítico de TV que afirmou não estar revendo "Verdades Secretas", só as chamadas, por considerar fraca sua atuação como personagem principal, ela não deixou de lhe responder.

"Oi, meu nome é Camila Queiroz e eu sou a 'atriz que faz a protagonista'. Sabe que eu também me achava incapaz de fazer esse trabalho e por vezes me questionei se merecia estar ali? Hoje tenho mais empatia e compaixão por mim mesma e morro de orgulho de tudo que entreguei ali", disse, referindo-se ao papel de Arlete/Angel na trama escrita por Walcyr Carrasco, que chamou atenção do público por tratar de temas polêmicos, como incesto, pedofilia, vício em drogas e book rosa.