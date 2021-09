Dani Calabresa desembarca em Congonhas com o namorado - Ag.news

Dani Calabresa desembarca em Congonhas com o namoradoAg.news

Publicado 15/09/2021 16:29

Rio - A humorista Dani Calabresa foi vista desembarcando no Aeroporto de Congonhas, nesta quarta-feira (15), com o namorado, Richard Neuman. O casal circulou pelo local de mãos dadas e não se intimidou com a presença dos fotógrafos, chegando a acenar para eles.

O relacionamento de Calabresa com Richard teve início no começo de 2020. O casal chegou a morar juntos durante a quarentena, e revelou a vontade de ter filhos. Já em fevereiro deste ano, a humorista contou que foi pedida em casamento, na frente de um castelo no parque da Disney.

Dani falou sobre o noivado nas redes sociais. "Os dois emocionados, aos pratos, porque ele parou na frente do castelo e me pediu em noivado. Estou morrendo, Brasil! Olha aqui, família (mostrou a aliança). Mandei mensagem no grupo, mas ninguém respondeu. Acho que está todo mundo emocionado. Foi lindo. Estou chorando, toda borrada...", contou nos stories.