Marcelo D2 e Fábio PorchatReprodução/Montagem

Publicado 15/09/2021 21:45

Rio - Será que tem uma nova profissão vindo aí? Nesta quarta-feira, o rapper Marcelo D2 gravou sua primeira esquete de humor para o canal de comédia Porta dos Fundos. O anúncio do novo membro do time foi feito pelas redes sociais de Fábio Porchat, que posou ao lado do músico.