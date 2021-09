Luiza Possi - Reprodução

Luiza PossiReprodução

Publicado 16/09/2021 08:59 | Atualizado 16/09/2021 09:21

Rio - Luiza Possi está quase dando à luz ao seu segundo filho. Nesta quarta-feira, a cantora aproveitou para compartilhar um foto que mostra o barrigão no Instagram. A artista já é mamãe de Lucca, de 2 anos, fruto do relacionamento com o diretor de TV Cris Gomes.

fotogaleria

"'Eu tô só esperando a hora, esperando a hora de te conhecer. Eu tô só esperando a hora de poder te ver'. Essa foi a letra que o Sergio Britto (do Titãs) escreveu pra mim. Coisa mais linda essa música", começou a cantora, que propôs um desafio aos fãs.

"Eu queria que vocês fossem lá no app de músicas, escutassem 'Esperando a hora' e depois voltassem aqui pra me contar. Vocês topam? Valendo", finalizou a filha de Zizi Possi.