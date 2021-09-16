Luiza PossiReprodução

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Rio - Luiza Possi está quase dando à luz ao seu segundo filho. Nesta quarta-feira, a cantora aproveitou para compartilhar um foto que mostra o barrigão no Instagram. A artista já é mamãe de Lucca, de 2 anos, fruto do relacionamento com o diretor de TV Cris Gomes. 
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Luiza Possi - Reprodução/Instagram
Cantora Luiza Possi - Reprodução
Luiza Possi - Reprodução de internet
Luiza Possi - Tati Foster/Divulgação
Luiza Possi com o filho, Lucca, e o marido, Cris Gomes - Reprodução do Instagram
Luiza Possi. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram
Luiza e o filho: mais tempo juntos - Reprodução/Instagram
Luiza Possi e Cris Gomes - Reprodução/Instagram
Luiza Possi e o filho Lucca - Reprodução/Instagram
Luiza Possi - Michael Willian/Divulgação
Luiza Possi - Michael Willian/Divulgação
Luiza Possi - Michael Willian/Divulgação
Luiza Possi - Michael Willian/Divulgação
"'Eu tô só esperando a hora, esperando a hora de te conhecer. Eu tô só esperando a hora de poder te ver'. Essa foi a letra que o Sergio Britto (do Titãs) escreveu pra mim. Coisa mais linda essa música", começou a cantora, que propôs um desafio aos fãs.
"Eu queria que vocês fossem lá no app de músicas, escutassem 'Esperando a hora' e depois voltassem aqui pra me contar. Vocês topam? Valendo", finalizou a filha de Zizi Possi. 