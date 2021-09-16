Sarah Poncio, Jonathan Couto e filhos reprodução Instagram

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iG
São Paulo - A influenciadora digital Sarah Poncio falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o cantor Jonathan Couto nesta quarta-feira.
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Sarah Poncio - Reprodução
Sarah Poncio - Reprodução
Sarah Poncio estuda para ser pastora - Reprodução Instagram
Sarah Poncio vai estrear como apresentadora - Divulgação
Jonathan Couto, Sarah Poncio e os filhos João, José e Josué - Reprodução Instagram
Sarah Poncio e o filho José Márcio - Reprodução Instagram
Sarah Poncio, Jonathan Couto e filhos - reprodução Instagram
Em seus stories do Instagram, a ruiva abriu uma caixinha de perguntas para fazer um "Verdade ou Mentira" e, ao ser questionada se estava solteira, confirmou a separação. "Verdade que está solteira?", perguntaram.
"Verdade", respondeu a irmã do cantor Saulo Poncio. Sarah e Jonathan estavam juntos desde 2016 e são pais de José, Josué e João. O casal ficou na mídia depois que Sarah descobriu que o marido, Jonathan, a traiu com Letícia Almeida, namorada de Saulo Poncio, seu irmão. Letícia e Jonathan, inclusive, tiveram uma filha, Madah, que antes todos acreditavam ser filha de Saulo.  