Gabily relembra dificuldades na carreira Reprodução

Publicado 16/09/2021 14:25

Rio - Durante a divulgação da sua nova música "Bad Girl", a cantora Gabily surpreendeu a web ao gravar um vídeo revelando perrengues da sua carreira.



A diva do funk brasileiro contou aos seguidores, no Instagram, na noite de quarta-feira (16), que se tornou motorista de aplicativo após se envolver em um problema com o ex-empresário e passar por dificuldades financeiras em 2016.

"Nesse processo eu tive um empresário que não deu muito certo, e me envolvi em uma multa milionária. Não podia voltar a ser bancária por conta da carga horária e eu teria que largar minha carreira. Entrei pra autoescola, comprei um carro parcelado em dez vezes, me cadastrei na Uber e lá trabalhei por nove meses para pagar as contas", iniciou a funkeira.

Gabily, que começou a cantar com três anos na Igreja, disse que a gravadora Universal Music soube da sua situação financeira, pagou a multa e ela voltou a se dedicar à carreira musical. "Mudei meu visual, voltei a lançar música. Tenho prints comemorando R$ 600 reais de bônus na Uber e esse dinheiro fazia toda diferença no meu mês. Enquanto isso todo mundo falava que eu estava sendo bancada", lamentou.

No vídeo, Gabily mostrou registros chorando por não bater as metas do aplicativo. "Foram noites chorando, mas eu não aceitei nenhum recurso através do meu corpo. Se eu aparecia com o cantor, eu estava dando para ele. Se o presidente da gravadora aparecia comigo, eu estava dando para ele", disse Gabily, que recentemente curtiu férias na República Dominicana com Anitta e outros influenciadores.