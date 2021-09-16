Bianca Andrade e Fred posam com o primeiro filho do casal, Cris, durante passeioReprodução/Instagram
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