Bianca Andrade e Fred posam com o primeiro filho do casal, Cris, durante passeioReprodução/Instagram

Publicado 16/09/2021 16:38

Rio - A última quarta-feira (15) foi dia de festa para Bianca Andrade e o youtuber Fred! O casal comemorou os dois meses do pequeno Cris e os dois deixaram seus seguidores babando ao compartilhar diversos cliques em que o neném esbanja fofura. A mamãe coruja também aproveitou a data para se declarar para seu primogênito.

"Dois meses desse neném que chegou encantando todo mundo com o seu jeitinho fofo, risonho e cheio de alegria. Filho, mamãe sempre te dá 'bom dia' dizendo: 'Olha que dia feliz, filho', e é isso que eu desejo todos os dias. Que eu possa sempre te proporcionar toda a alegria do mundo e retribuir tudo o que você tem feito na minha vida", desejou a ex-participante do "BBB20".

"Mamãe te ama tanto que chega a doer! Estou amando te ver crescer tão lindo e gostosinho assim", acrescentou a influenciadora, na legenda da publicação no Instagram. E o pai de Cris também não deixou a data passar sem comemorar com uma postagem nas redes sociais: "2 meses que nossa vida é imensamente melhor!", escreveu Fred, do canal "Desimpedidos".

Nos comentários, seguidores do casal apontaram a semelhança do bebê com Fred: "É a xerox do pai, meu Deus", escreveu um internauta. "Desculpa, Bianca. DNA todo do pai (risos)!", brincou o cantor Mumuzinho. "Que fofura esse Cris! Tá lindo igual à mamãe", destacou uma fã de Bianca.

Confira as publicações:

