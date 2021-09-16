Latino revela que negou 20 convites para entrar em reality shows - Reprodução

Latino revela que negou 20 convites para entrar em reality showsReprodução

Publicado 16/09/2021 17:15

Rio - Em entrevista ao Ticaracaticast, nesta quinta-feira (16), Latino contou que já recebeu 20 convites para participar de reality shows. O cantor revelou que não pensa em ser confinado e disse os motivos para não aceitar o desafio.

fotogaleria

“Já fui chamado umas 20 vezes para participar de reality. Eu sempre falo: ‘Esquece, não me chama’. Não vou, porque vou ser verdadeiro demais e as pessoas não estão acostumadas."

Latino ainda contou que seria "cancelado" na web por ser "sincero demais". “Eu falei que não iria mais fazer podcast, porque estou com três processos por causa de podcast. Um cara como eu não pode ir para reality show. Pessoas verdadeiras demais não podem. Se eu entro num lugar desses, tenho que usar uma máscara. E eu cheguei aonde cheguei, sendo essa pessoa que eu sou, falando porcarias e o que eu acho que tenho que falar”, finalizou.