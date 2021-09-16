Aguinaldo SilvaReprodução internet

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Rio - Pelo visto, nem as diversas polêmicas que envolveram as gravações e os bastidores de "O Sétimo Guardião", desde uma disputa pelos direitos de coautoria entre Aguinaldo Silva e ex-alunos de um curso, até chegar a boatos envolvendo seus protagonistas, como os atores José Loreto, que viveu o personagem Júnior, e Marina Ruy Barbosa, que deu vida à Luz, fizeram o dramaturgo desistir de continuar na ativa. 
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Sylvio Guerra e Aguinaldo Silva - Divulgação
Aguinaldo Silva - Divulgação
Aguinaldo Silva não teve contrato renovado com a Globo - Reprodução da Internet
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O autor de 'O Sétimo Guardião', Aguinaldo Silva, e Marina Ruy Barbosa - Divulgação / TV Globo
Aguinaldo Silva com o gato León - Reprodução
Aguinaldo Silva - Reprodução internet
Aguinaldo Silva, autor da novela O Sétimo Guardião - Globo/Ramón Vasconcelos
Ao publicar um relato no microblog, ele, que trabalhou na Globo durante quatro décadas e escreveu sucessos como "Senhora do Destino", "Vale Tudo", "Pedra Sobre Pedra", Duas Caras" e "Fina Estampa", deixou uma esperança no ar. "Pessoas me pedem para produzir novos trabalhos, e eu bato o pé feito uma criança mimada: 'Não quero, não quero, não quero!'. Porém... Ontem, depois de ouvir mais uma proposta, me veio uma dúvida: será que não quero mesmo?", questionou, para a alegria dos seguidores.
 