Aguinaldo SilvaReprodução internet

Publicado 16/09/2021 20:11

Rio - Pelo visto, nem as diversas polêmicas que envolveram as gravações e os bastidores de "O Sétimo Guardião", desde uma disputa pelos direitos de coautoria entre Aguinaldo Silva e ex-alunos de um curso, até chegar a boatos envolvendo seus protagonistas, como os atores José Loreto, que viveu o personagem Júnior, e Marina Ruy Barbosa, que deu vida à Luz, fizeram o dramaturgo desistir de continuar na ativa.

Ao publicar um relato no microblog, ele, que trabalhou na Globo durante quatro décadas e escreveu sucessos como "Senhora do Destino", "Vale Tudo", "Pedra Sobre Pedra", Duas Caras" e "Fina Estampa", deixou uma esperança no ar. "Pessoas me pedem para produzir novos trabalhos, e eu bato o pé feito uma criança mimada: 'Não quero, não quero, não quero!'. Porém... Ontem, depois de ouvir mais uma proposta, me veio uma dúvida: será que não quero mesmo?", questionou, para a alegria dos seguidores.