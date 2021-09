Monique Evans lamenta perda de um dos bebês que a filha, Bárbara Evans esperava - Reprodução

Monique Evans lamenta perda de um dos bebês que a filha, Bárbara Evans esperava Reprodução

Publicado 16/09/2021 18:56

Rio - Monique Evans lamentou nesta quinta-feira (16), o falecimento de um dos bebês que sua filha, Bárbara Evans esperava. A modelo aproveitou e negou que ela e Bárbara estivessem brigadas.

fotogaleria

“A Bárbara estava grávida de dois bebês e infelizmente um deles não vingou porque não cresceu, não evoluiu como deveria, não desenvolveu. Agora nós temos um bebê. Eu postei de manhã cedo uns stories, super feliz porque ainda não tinha acontecido”, começou o desabafo.

Monique Evans falou sobre a relação com a filha. “Como eu não falei sobre o assunto, as pessoas estão perguntando a ela se estamos brigadas, se eu ‘não liguei’ para o que aconteceu. Simplesmente eu não quero demonstrar que eu estou triste, porque tem um bebezinho lindo vindo aí. Deus sabe o que faz, ela está feliz, ela tem que estar feliz."

A modelo ressaltou que prefere focar no bebê que a filha ainda espera, e que torce para que tudo dê certo. "Não quero falar de coisa triste porque a felicidade que sinto no meu coração com esse netinho ou netinha que vou ter é enorme. Não acho justo eu ter esse momento de tristeza, já que tem uma coisa tão maravilhosa, tão incrível acontecendo. Foi um choque pra nós, ela tá bem, eu que levei um baque”, finalizou.



Bárbara Evans estava grávida de gêmeos e havia relatado para os fãs que um dos embriões poderia não desenvolver: "Um saquinho está muito, muito menor que o outro. Corre grandes chances de um [bebê] não evoluir. Eles cresceram, o coraçãozinho está batendo mais forte, mas…”, relatou anteriormente.