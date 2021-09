Anitta declara torcida para Tati Quebra Barraco e ignora ex-affair - Reprodução/Instagram/Playplus

Publicado 16/09/2021 18:53 | Atualizado 16/09/2021 19:07

Rio - Com a agenda agitada nos Estados Unidos, Anitta descobriu quem são os participantes de "A Fazenda 13" durante uma entrevista com Hugo Gloss. O jornalista citou o ex-'De Férias com o Ex' Gui Araújo e a funkeira Tati Quebra Barraco e perguntou para quem vai a torcida da cantora de 28 anos.

"É pra Tati Quebra-Barraco, como assim? Ídolo do funk, ídolo de tudo! Ícone, Tati, com certeza. Vou ficar até ficar olhando", afirmou a artista, ignorando o nome do influenciador com quem a cantora viveu um romance em 2020. Curiosa, Anitta logo perguntou quem são os outros competidores do reality rural e teve uma reação inusitada ao saber de Arcrebiano, ou Bil: "De novo?", questionou.

Durante o bate-papo, a Poderosa explicou que esteve longe das redes sociais nos últimos dias, citando os eventos que participou no início desta semana. "Estou meio fora de internet, resolvi tomar um tempo para não ficar olhando muita coisa. Não sei comentário nenhum sobre ninguém do meu Met Gala, do VMA, de nada. Não estou vendo nada", contou.