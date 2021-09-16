Anitta declara torcida para Tati Quebra Barraco e ignora ex-affairReprodução/Instagram/Playplus

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Rio - Com a agenda agitada nos Estados Unidos, Anitta descobriu quem são os participantes de "A Fazenda 13" durante uma entrevista com Hugo Gloss. O jornalista citou o ex-'De Férias com o Ex' Gui Araújo e a funkeira Tati Quebra Barraco e perguntou para quem vai a torcida da cantora de 28 anos.
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Anitta - Reprodução
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Gui Araújo - Reprodução de internet
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"É pra Tati Quebra-Barraco, como assim? Ídolo do funk, ídolo de tudo! Ícone, Tati, com certeza. Vou ficar até ficar olhando", afirmou a artista, ignorando o nome do influenciador com quem a cantora viveu um romance em 2020. Curiosa, Anitta logo perguntou quem são os outros competidores do reality rural e teve uma reação inusitada ao saber de Arcrebiano, ou Bil: "De novo?", questionou.
Durante o bate-papo, a Poderosa explicou que esteve longe das redes sociais nos últimos dias, citando os eventos que participou no início desta semana. "Estou meio fora de internet, resolvi tomar um tempo para não ficar olhando muita coisa. Não sei comentário nenhum sobre ninguém do meu Met Gala, do VMA, de nada. Não estou vendo nada", contou.
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No último domingo (12), Anitta foi a primeira artista brasileira a pisar no "tapete rosa" do MTV VMA, em Nova York. A cantora ainda se apresentou em um intervalo comercial com uma performance pré-gravada de "Girl From Rio", em parceria com uma franquia de fast food. No dia seguinte, a carioca deslumbrou os fotógrafos no Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes dos EUA.