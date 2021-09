Carolina Dieckmann e Marcos Frota - Reprodução

Publicado 16/09/2021 20:31

Rio - A atriz Carolina Dieckmann falou nesta quarta-feira (15) sobre sua relação com o ex-marido, Marcos Frota, em suas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas para os fãs e foi questionada sobre o pai de seu filho, Davi, de 22 anos.

Um seguidor perguntou como a atriz mantem uma boa relação com o ator. "Acho que é mais do que amizade isso, quando você tem um filho com uma pessoa. Eu sei que muita gente quando se separa não consegue manter, mas eu tenho o maior orgulho do respeito e da relação que a gente conseguiu construir. E separação com filho é uma coisa tão triste, quando tem filho no meio, que se eu pudesse desejar uma coisa para todo mundo era que elas conseguissem ficar amigas apesar do fim", explicou.

Carolina e Marcos se casaram em 1997, mas o relacionamento chegou ao fim em 2003.