Rio - Lívia Andrade não tem tomado boas decisões nos últimos tempos. Namorando Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, a apresentadora tem aproveitado todas as oportunidades para atacar a ex-mulher do empresário, Pétala Barreiros. Pétala tem 22 anos e teve dois filhos com o empresário, o mais novo, Lucas, não chegou a conhecer Marcos, a quem Pétala acusa na Justiça de estupro e outras diversas violências.

Pelas redes sociais, Lívia foi bem criticada e respondeu uma seguidora que disse que desejou que ela passasse pelas mesmas coisas que Pétala. "Ter 2 filhos de um mili??? Ter uma pensão gorda, morar numa mansão maravilhosa, ganhar carros e ser bancada ??? É.. acho que não seria tão ruim. Mas eu escolhi que minha vida não seria assim. Eu poderia tá nessa mesma aí, mas preferi trabalhar e construir minha vida.", alfinetou a apresentadora.