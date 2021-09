Gil do Vigor compartilha foto de encontro com Neymar e Thiaguinho - Reprodução

Gil do Vigor compartilha foto de encontro com Neymar e Thiaguinho Reprodução

Publicado 23/09/2021 16:38

Rio - O ex-BBB Gil do Vigor aproveitou o dia de 'TBT' nas redes sociais e compartilhou a imagem de um jantar com o jogador do PSG, Neymar e o cantor Thiaguinho, ocorrido em maio, em São Paulo.

fotogaleria

“Já que hoje é #tbt eu quero lembrar desse encontro maravilhoso com esses dois vigorosos que eu admiro demais e tenho muito carinho. @neymarjr e o pretinho do poder, @thbarbosa. Que honra! Torço muito por vocês, vocês são incríveis”, disse na publicação.

O economista se mudou para Califórnia onde realiza seu PhD em economia. Nas redes sociais, Gil divide sua nova rotina morando nos Estados Unidos.