Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto no apartamento onde morava, no sábadoReprodução Internet

Publicado 23/09/2021 15:46 | Atualizado 23/09/2021 15:58

São Paulo - Luiz Carlos Araújo, conhecido por integrar o elenco de "Carinha de Anjo", do SBT, teve uma morte acidental, segundo conclusão do Instituto Médico Legal (IML) divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o documento, a morte foi causada por asfixia e uso de drogas.

O ator, que tinha 42 anos, tinha sido encontrado por amigos e pela Polícia Militar (PM) já sem vida, com um saco na cabeça, no último dia 11 de setembro, em seu apartamento no centro da capital paulista. Pessoas próximas foram ao local após o artista deixar de responder mensagens no celular por alguns dias. Na hora de entrar no apartamento, amigos e a PM chamaram um chaveiro para abrir o imóvel e acharam Luiz na cama, de barriga para cima.

Segundo o exame necroscópico, o ator usou um saco plástico para tentar aliviar a ansiedade, numa polêmica técnica chamada de re-respiração, que é basicamente colocar um saco de papel na boca a assoprá-lo. Entretanto, o saco plástico que Luiz colocou na cabeça aumentou o teor de dióxido de carbono e reduziu o de oxigênio. "Tal prática [de assoprar o saco] pode ter como complicação a asfixia por confinamento", diz nota da 1ª Delegacia Seccional Centro enviada ao G1.

De acordo com a perícia, a asfixia associada ao uso de antidepressivos, bebida alcoólica e cocaína fizeram com que o ator perdesse a consciência, levando-o a morte acidental. Ainda não há novos desdobramentos do caso, entretanto, o mesmo deve ser arquivado, visto que não há culpados pelo morte do ator.