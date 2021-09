Pabllo Vittar e Rafael Portugal - Divulgação

Publicado 23/09/2021 08:00

Rio – O MTV Miaw é uma das premiações mais aguardadas pelos fãs de cultura pop no Brasil, seja pelas performances musicais, pelos looks luxuosos dos indicados ou, claro, para descobrir quem são os vencedores. Na edição deste ano, a cantora Pabllo Vittar e o humorista Rafael Portugal são os escolhidos para comandar a festa, que será transmitida ao vivo, às 22h, hoje, pelo canal da MTV Brasil na TV e pela página da emissora no Facebook. Mostrando sintonia e entrosamento, a dupla de apresentadores conta o que o público pode esperar.

“Teremos muitos momentos icônicos e engraçados porque estar ao lado de Rafa é assim: muitas risadas. Vão ter muitos reviews, vai ter look. Estaremos gato e gata. Vai ter minha performance, um show super para cima e com spoiler do clipe de ‘Bang Bang’ que sai nas plataformas no dia seguinte. Vai ser um ‘griteiro’”, adianta Pabllo.

“Também vai ter uma performance minha, vou trazer uma canção, uma releitura. Vocês não perdem por esperar. Teremos looks incríveis e está tudo muito bonito. Muita coisa divertida e emocionante. O MTV Miaw está para surpreender e está impactante. Eu saio uma pessoa melhor desse prêmio”, conta Rafael.

A cantora e o humorista já participaram como convidados de outras edições do prêmio, mas uma, em especial, ficou marcada na memória dos dois. Em 2019, a drag queen recebeu o Gato Rosa da categoria Artista Musical das mãos de Rafael. “Eu já era muito fã do Rafa. Foi muita honra poder receber o prêmio das mãos dele. Quem diria que a gente estaria aqui apresentando a edição de 2021? Ele é muito engraçado, ele é demais”, elogia a cantora.

“Foi muito especial ter tido a oportunidade de entregar o prêmio para ela naquele ano... Eu estava um pouco nervoso e vivi um momento muito especial. Quando ela veio receber o prêmio, ela chegou e falou: ‘caramba, eu gosto muito do seu trabalho’. Eu fiquei chocado. A Pabllo falando isso na minha frente. Eu respondi: ‘caramba, obrigado’. E ela disse: ‘posso te dar um abraço?’ Eu quase chorei”, relembra o humorista.

Celebrar a arte

Para os apresentadores, a premiação é importante porque leva diversão aos telespectadores em meio à pandemia da covid-19. “A gente não pode deixar de celebrar apesar de tudo o que a gente está vivendo. São momentos delicados e difíceis. De repente, (com o prêmio) surge um pouco de refúgio, de acalento, alegria e (a oportunidade de) poder celebrar a arte, a música e o trabalho de muitos artistas, que foi a salvação de muita gente que está em casa”, diz Rafael.

“É muito importante celebrar a arte, celebrar os artistas, que tanto nos deram uma opção de fuga. Agradecer a MTV por não desistir da premiação... Eu mesma passei por vários momentos de ansiedade, mas a arte me salvou. Essa noite vai ser especial porque vamos celebrar a vida e o amor”, completa Pabllo, que garante que todos os protocolos contra a covid-19 estão sendo seguidos.

Indicações

Neste ano, o evento conta com 33 prêmios que reverenciam e celebram os ícones da geração atual. Ao lado de Luísa Sonza, Pabllo Vittar lidera a lista com nove indicações após o lançamento do álbum “Batidão Tropical”. A drag queen, claro, revela querer levar todos os Gatos Rosas para casa. “Nunca ganhei 'Álbum do Ano'. Seria muito legal se eu ganhasse, mas quero ganhar todas. Já falei que quero passar o rodo nessa premiação. Se eu vir algum gatinho dando sopa, eu vou pegar”, brinca a artista.

Depois de Pabllo e Luísa, Anitta aparece com oito indicações, Xamã com sete, enquanto Kevin O Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio concorrem em seis categorias. Rafael Portugal tem uma indicação na categoria “Ri Alto”, após o sucesso à frente do quadro “CAT BBB”. Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca concorrem na principal categoria da noite, a "Ícone MIAW 2021".

Pink Carpet e cerimônia

Quem gosta de ver as premiações para acompanhar os looks dos famosos pode ligar a TV um pouco mais cedo. A partir das 21h, a emissora vai transmitir o Pink Carpet (tapete rosa) no canal e na plataforma de streaming Pluto TV. Os influenciadores Spartacus e Mareu vão comandar entrevistas, conferir a ansiedade dos indicados e mostrar o visual dos convidados.

Em seguida, a partir das 22h, a noite ainda reserva homenagens ao cantor Emicida e ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da covid-19 em maio e será representado pelo marido, Thales Bretas. Além disso, performances de Ludmilla, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Mariah Nala e Pedro Sampaio estão confirmadas, assim como uma apresentação em conjunto e inédita de Lagum, L7NNON e Mart’nália.