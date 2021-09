Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 23/09/2021 21:24

Rio - Mais um episódio de Anitta pelo mundo: a poderosa participa, no dia 23 de outubro, às 18h (horário de Brasília), do evento Dear Earth, celebração global promovida pelo YouTube Originals e com participação de diversos líderes mundiais, dentre eles Barack Obama e o Papa Francisco. Participam também grandes artistas e celebridades, como Billie Eilish, o grupo BLACKPINK, Jaden Smith, Tinashe e outros nomes mundialmente conhecidos.

fotogaleria

O Dear Earth é o primeiro de diversos eventos e conteúdos focados em sustentabilidade que entrarão para a grade do YouTube Originals no mês de outubro. A atração reunirá grandes nomes globais para falar sobre o futuro do planeta, seguindo formato similar ao Dear Class of 2020, que também reuniu grandes personalidades e fez muito sucesso ano passado.



Segundo o YouTube, o especial chega para “inspirar e motivar o público a criar melhores e mais saudáveis condições para o planeta, por meio de contribuições de diversos líderes globais, criadores, celebridades e artistas”.