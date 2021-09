Cleo escolhe modelito ousado para jantar nas Ilhas Maldivas - Reprodução Internet

Cleo escolhe modelito ousado para jantar nas Ilhas MaldivasReprodução Internet

Publicado 24/09/2021 10:32

Rio - Cleo escolheu um modelito ousado para jantar nas Ilhas Maldivas, onde passa sua lua de mel com o marido, Leandro D'Lucca. A atriz escolheu uma saia com abertura na lateral. Com isso, é possível perceber que Cleo estava sem calcinha.

Leandro compartilhou um vídeo de Cleo nas redes sociais e se derreteu todo: "Linda! Gata! Gostosa". Recentemente, a atriz postou algumas fotos em que exibia sua tatuagem íntima em meio ao mar cristalino das Maldivas.