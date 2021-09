Mayra Cardi é internada na madrugada desta sexta-feira com suspeita de intoxicação alimentar - Reprodução Internet

24/09/2021

Rio - Mayra Cardi foi internada na madrugada desta sexta-feira com suspeita de intoxicação alimentar. A influenciadora contou que comeu um peixe cru que pode ter provocado o mal estar. "Eu comi um peixe cru. Eu acho que ele estava estragado. Estou com uma intoxicação, desde ontem estou mal. Mas a gente não tem tempo de ficar mal, ainda mais a gente que é mãe. Estou com calafrio, muito fraca. Não tem jeito", disse Mayra no Instagram antes da internação.

Mais tarde, a influenciadora contou que precisou passar a madrugada no hospital. "Passei a madrugada internada, estou internada. Por esse motivo vou ficar ausente aqui. Estou fazendo todos os exames. Estou muito mal e por isso vou ficar internada", disse.

Ela também fez uma reflexão sobre ter uma rede de apoio. "Fico pensando em quanto as mães são fod*s, quem não tem estrutura... Quantas mães ficam doentes e elas não têm opção de parar. Como estou sem a babá, fiquei passando um 'perrengão' sozinha com a Sophia, mas eu tenho uma equipe. Peço ajuda para uma, para outra. Aqui em casa tem oito funcionários. Eu sou privilegiada por muito trabalho duro. Ralei muito para chegar onde estou. Limpei muito chão, banheiro. O que eu quero exaltar é que, quando eu fico assim e tenho 'staff', já é difícil... Quantas mulheres estão por aí. Vocês são fod*s".