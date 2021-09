Vitão - Victor Moriyama/Greenpeace

VitãoVictor Moriyama/Greenpeace

Publicado 24/09/2021 18:14 | Atualizado 24/09/2021 18:19

Rio - Vitão anunciou, nesta semana, que é o mais novo embaixador do Greenpeace, se juntando à Brigada Digital. Acompanhado de outros artistas e influencers como Giovanna Lancellotti, Andy Gercker e Jacque Sato, o cantor irá agir pelas florestas, biodiversidade e contra as queimadas na Amazônia e demais biomas brasileiros, através de suas redes sociais e ações de campo.

O artista já participou de diversas ações junto a organização, desde ligações com os fãs e especialistas do Greenpeace para debater sobre desmatamento, até ações presenciais, como: a marcha contra o Marco Temporal e o projeto “Amazônia em Chamas”, ida a Amazônia para ver de perto o desmatamento, em colaboração com Amazon Watch, Greenpeace Brasil e Observatório do Clima. Para quem quiser saber mais sobre essas ações, Vitão, assim como os outros embaixadores, irá dar mais detalhes sobre em suas redes sociais, através de vídeos, stories, fotos e vários conteúdos explicativos.

"Eu sempre admirei muito o trabalho do Greenpeace e, de um tempo para cá, venho me envolvendo e estudando cada vez mais sobre meio ambiente, biomas, preservação da natureza. Ainda tenho muito para aprender, mas quero já fazer parte dessa história. Nós precisamos salvar nossas florestas hoje, não podemos deixar para amanhã. Então, quando fui chamado para ser embaixador, aceitei na hora. Vamos, juntos, lutar por nossas florestas, por nossas vidas e nosso futuro", disse o cantor e compositor.

A Brigada Digital é composta por embaixadores, voluntários, influenciadores e todos aqueles que não concordam com o crime ambiental, que não aceitam que o fogo avance pela floresta e acreditam que nossos governantes devem levar a sério a emergência climática e a preservação da biodiversidade. Os embaixadores não são especialistas no tema, mas sim ativistas de grande visibilidade e, principalmente, que têm amor pelas florestas.