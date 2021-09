Fernanda Medrado e Carol Narizinho - Reprodução/Instagram

Rio - Ex-participante da décima segunda edição do reality show rural comandado por Adriane Galisteu na RecordTV, Carol Narizinho não é muito a favor da ideia de a direção substituir Fernanda Medrado, não. Para quem ainda não está por dentro dos últimos desdobramentos, a rapper e ex-integrante da quinta temporada do "Power Couple Brasil" tocou o sino e se despediu do jogo na noite desta quinta-feira (23).

Por meio do microblog, a modelo e digital influencer explicou o porquê de ser contra a inclusão de um novo participante a essa altura do campeonato: "Acho que a pessoa já entra cheia de informações privilegiadas! Não deveria entrar mais ninguém agora". Depois, ela complementou, dizendo que a atitude da peoa fez com que se lembrasse de quando pensou em tomar a mesma decisão. "Foi depois da crítica sobre o meu mandato de fazendeira! Mulheres fortes também desistem", relatou a ex-assistente de palco do "Pânico na Band".

