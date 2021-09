Andressa Urach e Thiago Lopes - Bruno Dias / Divulgação

Andressa Urach e Thiago Lopes Bruno Dias / Divulgação

Publicado 24/09/2021 17:06 | Atualizado 24/09/2021 17:38

Rio - Andressa Urach, de 33 anos, anunciou o término do casamento com Thiago Lopes na tarde desta sexta-feira. Em seu perfil do Instagram, a ex-Miss Bumbum fez uma breve postagem para comunicar o fim do matrimônio que durou apenas nove meses. Urach e o empresário haviam se casado em dezembro de 2020.

fotogaleria

"Eu e meu esposo estamos nos separando. Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", escreveu a escritora e modelo, sem informar mais detalhes, em sua conta do Instagram.



A separação acontece em meio à primeira gestação do agora ex-casal, que foi revelada publicamente no mês passado. Urach já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior.