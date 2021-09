Nanda Costa ganha homenagem de Lan Lahn no dia de seu aniversário - Reprodução

Publicado 24/09/2021 14:39

São Paulo - Nanda Costa foi homenageada pela mulher, a percussionista Lan Lanh, nesta sexta-feira, dia em que a atriz completa 35 anos de idade. As artistas aguardam a chegada das filhas, geradas por inseminação artificial e com nascimento previsto para outubro.

"Meu amor, que Deus te abençoe, as deusas te protejam, os orixás lhe cubram de axé. E eu estarei aqui, hoje nas suas 35 primaveras, todo dia, pra sempre", escreveu a instrumentista em sua conta no Instagram, reproduzindo a letra da canção "Duas mães", composta por ambas.

Nanda Costa já está no oitavo mês da gravidez. Na última semana, as duas mostraram, no Instagram, que já montaram os berços das filhas. Em resposta à declaração de Lan Lanh, Nanda Costa relembrou o momento em que conheceu a mulher, há sete anos. "Lembra quando eu tinha 27 anos e disse que você era o amor da minha vida? É o fruto", respondeu a atriz.

Em entrevista ao GNT, Nanda Costa revelou que já se sentia atraída por Lan Lanh desde os 14 anos de idade, quando a viu pela primeira vez, no palco, num show de Cássia Eller. À época, a atriz achou que a mulher era um garoto.

"Quando eu contei isso para ela na primeira vez, ela riu e disse: 'Achou isso nada! Você estava disfarçando!'. Eu era muito novinha, tinha 14 anos, nem sabia. Eu estava descobrindo o mundo. Aí eu fui a esse show, paguei ingresso caro, estava lá longe... Não dava para ver direito, sabe? Ela tinha o cabelo curtinho, estava de bermudão, de camisa regata. Não dava para saber", revelou Nanda Costa.

"O visual era uma coisa meio andrógena", relembrou Nanda, sobre a então percussionista de Cássia Eller: "Eu não conseguia parar de olhar para ela no palco. Eu dizia: 'Nossa, ele é muito gatinho'. E minha amiga: 'É a Lahn Lan, é uma mulher'. E eu disse: 'Meu Deus'. Mas não mudou em nada o que eu estava sentindo na hora. Quando falou que era uma menina, eu continuei sentindo a mesma coisa. Demorei muito tempo para reencontrá-la. Isso foi em 2001, eu acho. E fomos ficar juntas em 2014".