Nubia Oliiver posa completamente nua para ensaio sensualRoberto Salgado / Divulgação

Publicado 24/09/2021 13:39

Rio - Aos 47 anos, Nubia Oliiver está em paz com o espelho. A musa posou completamente nua para um ensaio fotográfico e mostrou sua boa forma. "Eu sempre cuidei do meu corpo de forma muito consciente. Faço musculação, corrida e ando de bicicleta regularmente. Tenho esses hábitos desde dos meus 28 anos e colho os resultados agora. A prática de atividade física é essencial para mente e corpo", garante.

"Ganhei peso nas minhas recaídas da depressão e síndrome do pânico. Os remédios acabam engordando algumas pessoas, mas não entro em neurose porque eu sei respeitar o tempo. Lógico que não relaxo, se exagero num dia aplico a lei da compensação no dia seguinte. Porém sou normal, nada de grandes preocupações. Hoje eu me dou muitíssimo bem com o espelho", finaliza.