Grazi Massafera e Caio Castro postam foto com gato parecido e fãs falam em reconciliaçãoReprodução

Publicado 24/09/2021 13:53 | Atualizado 24/09/2021 13:57

Rio - Caio Castro e Grazi Massafera deixaram os fãs do ex-casal em polvorosa nesta sexta-feira. Tudo porque os dois atores postaram votos e vídeos nas redes sociais em que aparecem ao lado de um gato semelhante. Os fãs mais apressadinhos já falam até em reconciliação.

Grazi postou uma foto em que aparece se recuperando do treino na academia ao lado do animalzinho. "Meu gato", escreveu na legenda. Já Caio postou um vídeo com um gato bastante parecido. "No clima? Sexta papa", escreveu o ator. "Voltaram", disse uma pessoa nos comentários. "Recaída", apostou outro fã. "Guarda compartilhada", sugeriu um seguidor.

Tanto Grazi quanto Caio são apaixonados por gatos. No começo do ano passado, a atriz ganhou do então namorado um bengal melânico que foi chamado de Brownie. Um filhote desta raça pode custar mais de R$ 7 mil. Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o namoro de quase dois anos em agosto deste ano.