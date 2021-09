José de Abreu e Eduardo Bolsonaro - Divulgação

José de Abreu e Eduardo BolsonaroDivulgação

Publicado 24/09/2021 14:00

Rio - Após a polêmica com Tabata Amaral , José de Abreu voltou a causar polêmica nas redes sociais ao comentar o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que testou positivo para a covid-19. Nesta sexta-feira (24), o ator de 75 anos relembrou uma frase utilizada pelo político para alfinetar o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

fotogaleria

"Não sabia que coronavírus dava em porco também", dizia uma postagem antiga do deputado, compartilhada por José de Abreu em seu Instagram, que acrescentou na legenda: "Deu". A publicação dividiu opiniões dos seguidores do ator, tendo quem criticasse a postura do artista.

"Desnecessário esse comentário, Zé", escreveu uma internauta. Outros fãs entraram na brincadeira, como a seguidora que pontuou, com bom humor: "Esse Zé não perde uma". "As voltas que o mundo dá", acrescentou mais um admirador.

Confira a publicação: