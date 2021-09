Andressa Ferreira pede para fãs lavarem partes íntimas antes do sexo - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2021 15:20 | Atualizado 24/09/2021 15:23

São Paulo - A influenciadora Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, atendeu o pedido dos seguidores e abriu o jogo sobre sua vida sexual no casamento. Na tarde desta sexta-feira, Andressa explicou que não abre mão da higiene bucal e também nas partes íntimas.

“Vocês me pediram tanto para falar sobre sexo... Às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar, mas todo mundo faz, né? Vamos falar! Eu acho importante e o que eu faço é, antes deitar na cama, sempre com a roupinha limpinha e dentes escovados. Gente, não tem nada pior que a pessoa deitar do seu lado sem ter escovado os dentes, sem ter feito a higiene nas partes [íntimas]”, disse Andressa.

A influenciadora ainda deu dicas de paquera aos fãs. Segundo Andressa, quando um parceiro recebe um "não", ele fica com vergonha de tentar algo novamente. "Quando a gente recebe um não, desestimula a gente a voltar a procurar de novo, porque você não quer receber outro não, porque você fala ‘ah não vou procurar de novo porque vai que a pessoa fala não de novo’. Depois reclama que a pessoa nunca procura, mas será porque você não está falando muito não?", refletiu.

Andressa Ferreira e Thammy Miranda são pais do pequeno Bento, de um ano e oito meses. Os dois estão casados desde 2018 e costumam compartilhar a rotina da família nas redes sociais.