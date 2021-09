Mateus Solano e Paula Braun comemoram dez anos de casados - Reprodução/Instagram

Mateus Solano e Paula Braun comemoram dez anos de casadosReprodução/Instagram

Publicado 24/09/2021 18:10

Rio - Mateus Solano surgiu nas redes sociais em clima de festa nesta sexta-feira (24). O ator deixou os seguidores emocionados ao compartilhar uma declaração para sua esposa, a atriz Paula Braun, no dia em que o casal celebra dez anos desde que selaram a união.

fotogaleria

“Em 2008, o que era para ter sido um 'beijo técnico' virou namoro, meses depois. Mas foi há 10 anos que sacudimos o bairro de Santa Teresa com uma festa inesquecível para celebrar a união da gente”, escreveu o ator, ao publicar uma sequência de cliques tirados na celebração do casamento.

Em seguida, Mateus finalizou a legenda da postagem com uma bela declaração para a amada: “Paula, dividir a vida contigo tem sido tão especial! A gente se diverte e aprende tanto… sigamos celebrando juntos este curto espaço-tempo de nossas existências. Te amo pra sempre, logolove.”

Em seu perfil pessoal, Paula Braun também fez questão de compartilhar mais algumas fotos da festa de casamento e se derreteu pelo esposo. "Eu tenho certeza do caminho quando teu olho me encontra. Quando a gente se funde pra além do espaço tempo. É de seguir em frente. É de encher o peito, é de respiro também. O casamento. O nosso. A nossa vida e nossos dois frutos. Eu te amo, obrigada por tanto", declarou citando os dois filhos do casal, Flora, de 11 anos, e Benjamin, que nasceu em 2015.