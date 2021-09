Paolla Oliveira em show de Diogo Nogueira - AgNews

Publicado 25/09/2021 14:00 | Atualizado 25/09/2021 15:59

Rio - Só love entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Na noite desta sexta-feira, a atriz compareceu a mais um show do amado, que a convidou para subir ao palco e levou o público presente à loucura em São Paulo. Os dois assumiram o namoro publicamente em julho, também em um show do cantor, porém, na cidade do Rio.

Quem fez o registro foi o maquiador Ivan Pasciscenai, que acompanhava Paolla. O vídeo foi compartilhado por uma página de fãs da atriz no Instagram. "Torço pra sair casamento, pois formam um casal lindo. Felicidades sempre", comentou uma admirador ado casal. "Tão apaixonados", comentou outra.

Confira o vídeo: