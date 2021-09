Juliette Freire - Igor Melo / Divulgação

São Paulo - A tarde deste sábado começou agitada na sede da "A Fazenda 13", após a equipe da modelo Dayane Mello divulgar que a polícia e sua equipe estavam na porta da sede do Reality. Desde então, inúmeros famosos tem se manifestado sobre ocorrido. Um deles, é Juliette, que solicita uma apuração das autoridades tem em vista que nenhum ato pode ser realizado sem a vontade consciente do parceira.

"A apuração é necessária e URGENTE! Em qualquer situação onde uma pessoa seja incapaz de manifestar sua vontade (livre e consciente) a relação NÃO pode sequer ser iniciada", disse Juliette em publicação feita no Twitter.

A apuração é necessária e URGENTE! Em qualquer situação onde uma pessoa seja incapaz de manifestar sua vontade (livre e consciente) a relação NÃO pode sequer ser iniciada. — Juliette (@juliette) September 25, 2021

Entenda o caso:

Nego do Borel e Dayane Mello agitaram os edredons na madrugada da última sexta-feira para sábado em "A Fazenda 13" , reality rural da Record TV. Entretanto, a peoa estava sob efeito de muito álcool e fãs da mesma apontam que o funkeiro teria se aproveitado da condição para forçar alguma intimidade com ela.

Em vídeos que circulam pela internet é possível ver os dois na cama, movimentação no edredom e até perceber um diálogo, que segundo admiradores seria uma negativa de Day para as investidas de Nego.

Após a equipe de Dayane alertar que estava tomando as medidas cabíveis, a equipe da modelo informou que a polícia e a equipe jurídica dela estavam na porta da sede do reality tentando "dar andamento aos trâmites" legais do caso". No momento, a polícia está na sede da "A Fazenda 13" para apurar os fatos , junto de uma equipe multidisciplinar. Dayanne foi convidada a se apresentar em 30 minutos.