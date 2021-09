Thaila Ayala - Reprodução/Instagram

Rio - Thaila Ayala está no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para acompanhar as gravações da novela "Pantanal", da Rede Globo, que é estrelada pelo maridão, o ator Renato Góes. Ele compartilhou, neste sábado, uma foto em que a esposa aparece mostrando a barriguinha de grávida em um por do sol deslumbrante.

"Thaila, Francisco e o Pantanal. Minha vida numa foto", disse o ator na legenda da publicação que mostra a amada. "Mãe onça te ama", respondeu ela nos comentários. O casal espera o primeiro filho, que se chamará Francisco.

Os amigos famosos, claro, também comentaram. "Que lindeza", escreveu a Fernanda Paes Leme. "Lindos", disse Paula Burlamaqui. "Que maravilha! Viva a vida", postou Virginia Cavendish.

O galã será o protagonista da primeira fase da novela e interpretará o personagem Jose Leôncio, que na segunda fase será assumido por Marcos Palmeira. O remake da novela de Benedito Ruy Barbosa está previsto para estrear logo após Um Lugar Ao Sol, às 21h.



