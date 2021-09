Duda Reis e Nego do Borel - Reprodução/Montagem

Publicado 25/09/2021 21:32 | Atualizado 25/09/2021 21:34

Rio - Duda Reis, ex-namorada de Nego do Borel, falou sobre a expulsão do funkeiro do reality show "A Fazenda" após acusação de estupro contra a participante Dayane Mello. Duda, que move um processo na Justiça contra Nego do Borel, disse que foi afastada das redes sociais por sua família.

"Pelo bem da minha saúde mental, hoje minha família e minha equipe me afastou das redes sociais. Costumo gravar vídeos falando, porém ao ver a imagem do meu agressor forçando uma relação sexual com uma mulher 100% vulnerável, automaticamente tive gatilhos enormes e desenvolvi uma série de crises de pânico", inciou.

"Lembrei do que eu vivia e lembrei de como foi duro ter sido desacreditada por muitas pessoas por muito tempo, enquanto eu me esgoelava para tentar contar o que eu vivi e para ajudar mulheres a não sofrerem o mesmo com o mesmo homem. Tenho pesadelos e flashbacks de inúmeras situações de violência (física e sexual) quase toda semana, e tenho feito diversos tratamentos e sendo muito bem cuidada, porém, os abusadores deixam marcas na alma", escreveu Duda Reis no Instagram.



Duda relembrou o preconceito que sofreu ao contar o que passou e criticou a Record por escalar o funkeiro para o reality show mesmo com as acusações que ele vinha enfrentando. "Fizeram muitas piadas, me descredibilizaram e, para mim, o pior: colocaram um agressor com três processos de três ex-namoradas diferentes sobre violência doméstica na televisão. Já não é fácil denunciar, tenho a sensação que as pessoas não querem acreditar na vítima e optam sempre por quererem mudar a imagem do agressor", disse.

"Nos últimos tempos senti dentro de mim uma dor e um silenciamento, que ninguém nunca terá noção. Às vezes lamento por eu ter apenas 20 anos e ter a sensação que o meu brilho e minha juventude foram tomados de mim, é dolorido lembrar que meu corpo foi tocado inúmeras vezes sem o meu consentimento e que meu corpo foi maltratado", completou.

"Essa mensagem é para dizer que, estou bem, vou continuar tentando ser forte (apesar de não estar sendo mais fácil pra mim) e para principalmente, dizer que por mais que muitas pessoas tivessem zombado de mim, diminuído as minhas dores e desacreditado de mim: Deus sabe o que faz. Bastaram apenas duas semanas para vocês conhecerem 1/3 do que tal homem é capaz de fazer (garanto que a convivência, sem ser gravada é muito pior".