Fotos! Fátima Bernardes e namorado passeiam em shopping do Rio

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes e o deputado federal Túlio Gadêlha aproveitaram a tarde deste sábado para passear em um shopping do Leblon, Zona Sul do Rio. Durante a caminhada pelo estabelecimento, o casal de famosos passou despercebido pelas poucas pessoas que estavam no local.

Nos registros, é possível observar que a comandante do "Encontro" optou por roupas confortáveis, assim como o seu namorado. Os dois usavam máscaras de proteção contra a covid-19 como determina lei municipal que exige o uso dentro de estabelecimentos fechados.

