Ex-BBB Vivian Amorim e o namorado descobrem sexo do bebê - Reprodução Instagram

Ex-BBB Vivian Amorim e o namorado descobrem sexo do bebêReprodução Instagram

Publicado 26/09/2021 09:38 | Atualizado 26/09/2021 09:41

fotogaleria

Manaus - A ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim e o publicitário Léo Hirschmann descobriram na noite deste sábado o sexo do primeiro bebê do casal. Durante o chá revelação, eles descobriram que esperam uma menina após estourarem um balão e verem o nome da filha, Malu, projetado em um monumento de Manaus, no Teatro Amazonas. Houve queima de fogos, além de show de um DJ e do boi caprichoso.Antes da descoberta, Vivian fez ainda uma brincadeira com os convidados: "Na entrada do nosso jantar tem a nossa parte de palpites. Funciona assim, o convidado chega, pega o coração (de papel), coloca o seu nome e deposita aqui na urna se acha que é Bernardo ou se acha que é Malu. No final, a gente faz um sorteio com a pessoa vencedora para premiar".