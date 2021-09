Nego do Borel em vídeo no Instagram - Reprodução

Nego do Borel em vídeo no InstagramReprodução

Publicado 26/09/2021 19:43 | Atualizado 26/09/2021 20:00

fotogaleria

O cantor começou elencando uma série de acusações, as quais garante serem infundadas. "Mais uma vez injustiçado e mais uma vez não tenho voz. Vim aqui esclarecer algumas coisas que estão acontecendo. Vou começar com o que estava acontecendo aqui fora antes do reality. Durante esses meses, venho sendo acusado de várias coisas. Assim como de eu ter fuzil dentro da minha casa e a polícia achou o de paintball, fui acusado de passar doença, HPV, fiz todos os exames, constrangimento, nunca tive nenhuma doença e não tenho. Fui acusado de ter dois milhões na minha casa, polícia veio aqui e pegou 420 mil em dinheiro. A polícia liberou porque a gente provou que o dinheiro é lícito. Fui acusado de ser racista. Eu? venho da favela, sou preto, meus amigos pretos, minha família preta... Não tenho nem argumentos para isso", começou ele.

"Todas essas coisas que venho sendo acusado e provando o contrário junto com a polícia, não têm tido valor. As pessoas ainda estão me julgando. A minha voz não vale de nada. Hoje vejo o racismo escancarado", continuou o funkeiro.

Alfinetada em Duda Reis

Em seguida, sem citar o nome de Duda Reis, o cantor alfinetou a ex-namorada. "Entrei para o reality e tem uma pessoinha que não sei porque não segue a vida dela, levanta pautas falando do meu nome... Sendo que sempre quando eu toco nessas questões que nós vivemos lá atrás, eu toco para me justificar e me explicar. Eu não fico atacando, falando que pessoa é isso ou aquilo. Está na mão da polícia e da Justiça. Não sei o que acontece que a pessoa fica tocando no meu nome o tempo inteiro", ponderou ele.

Expulsão de "A Fazenda 13"

Nego ainda falou sobre a relação com Dayane e afirmou que não sabe o motivo de ter sido expulso. "Até agora não entendi porque estou aqui na minha casa. Conheci a Day, pessoa maravilhosa, gentil, simpática, a gente acabou se envolvendo e gostando um do outro e aconteceu o que aconteceu. Até agora não consegui entender se foi pelo fato da Dayane ter dormido comigo no estado que ela estava", indagou o ex-A Fazenda.

"Primeiramente, quero pedir perdão para a minha mãe, avó e minhas tias, que são mulheres. Eu não vi maldade. Vocês podem ver que quando ela fala 'não', eu vou dormir e não faço mais nada. A gente não transa. Eu não forço nada, simplesmente fui dormir. Não fiz nada. Estou fora, mas estou triste. Não sei mais o que eu falo. Minha palavra não tem importância", continuou ele.

"Dormi ao lado de uma pessoa alcoolizada. Eu estava querendo ficar com ela e ela querendo ficar comigo. Isso não era dali, já tinha uma história. Depois disso tudo, da noite que dormimos juntos, na piscina, ela fala que quer dormir comigo de novo, a gente fica junto, abraçado", prosseguiu o funkeiro.

Depressão

Antes de encerrar e colocar um trecho do depoimento de Dayane Mello para justificar sua inocência, o cantor falou sobre ser "um cara explosivo" e ter depressão. "Não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando... Não sou um santo. Tenho os meus problemas e estou me cuidando. Sou um cara explosivo, intensivo, impaciente... Estou cuidando disso. Tenho que ter algum defeito, não tem como ser perfeito. Estou lutando para provar a minha inocência. Se eu fosse bandido, era para eu estar preso. Vamos acreditar na polícia. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que eu faço da minha vida. Covardia o que estão fazendo comigo. Vocês vão acabar tirando a minha vida. Estou depressivo, mal e muito quebrado. Não sou um monstro, não sou um estuprado", finalizou o cantor.