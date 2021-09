Fotos! Flávia Alessandra e Giulia Costa passeiam com cachorros em praia do Rio

Rio - Flávia Alessandra, de 47 anos de díade, e Giulia Costa, de 21, fizeram um programinha mãe e filha neste domingão. As duas foram fotografadas passeando com seus cachorros na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, dando boas risadas. Flávia aproveitou o passeio para tomar um copo de mate enquanto Giulia se exercitou na areia.

As duas apostaram em looks confortáveis. Flávia usou um óculos escuro e chapéu preto enquanto a filha optou por um boné da mesma cor e uma mochila vermelha para guardar os seus pertences.

