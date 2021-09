Susana Vieira no Altas Horas - Reprodução TV Globo

Susana Vieira no Altas Horas Reprodução TV Globo

Publicado 26/09/2021 11:23

São Paulo - Susana Vieira, de 79 anos, participou do programa "Altas Horas" neste sábado. Durante o papo com Sérginho Groisman e seus convidados, a atriz revelou que passou por momentos difíceis durante a pandemia da covid-19. "Entrei na tristeza, na depressão, na solidão. Sem família, sem beijo, sem abraço, sem sexo, sem trabalho, com nenhuma perspectiva pela frente, sem vacina...", lembrou ela.



De volta aos palcos para encenar "Uma Shirlei Qualquer", espetáculo de Miguel Falabella, Susana não escondeu a alegria de poder retomar o trabalho. "Fiquei feliz [por poder trabalhar] de novo, saí da minha casca, da minha tristeza, comecei a estudar o texto e lembrar que eu sou atriz", comentou ela, com tom visivelmente animado.

No meio desse cenário de pandemia e retomada, a saúde de Susana Vieira falou mais alto. "Tive uma grande queda na minha leucemia ultimamente. Tive que fazer quimioterapia de novo, quatro sessões. Eu achava que tinha morrido, mas tô viva, tô feliz! Eu sou brava para caramba, no sentido de corajosa. Eu tô em pé, e vou fazer sucesso", garantiu a atriz.

A peça de Susana estreia em outubro, no Teatro XP Investimento, no Rio de Janeiro. Durante a temporada serão respeitados todos os protocolos de prevenção à covid-19, além de desinfetado regularmente, o teatro só será ocupado até 50% da capacidade, para manter o distanciamento.