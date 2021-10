Lázaro Ramos e Taís Araújo gravaram juntos em casa na pandemia - Globo/Divulgação

Publicado 25/10/2021 10:57

"A gente não conversou muito (sobre a mudança). Mas para mim foi uma questão, sim (trabalhar separado). Gosto de trabalhar com Taís, temos sintonia. Nos últimos anos, muito da nossa felicidade veio junto do trabalho. Mas ela será minha parceira de qualquer modo porque, fora da TV, temos projetos no teatro e na publicidade", disse ele, que recentemente trabalhou com Taís em projetos televisivos como "Mister Brau" e "Amor e Sorte"



Na época, ao anunciar a saída da emissora, ele se emocionou. "Acima de tudo, na Globo, eu fui feliz, conheci Taís, mãe dos meus filhos e minha companheira, e fiz muitos, muitos amigos. Me aproximei de ídolos que estavam por trás e na frente das câmeras. E agora eu seguirei para outras descobertas e aventuras. O desassossego e a ânsia de entender as pessoas do meu país seguem sendo a base do meu trabalho como artista", disse.

"Então, hoje eu digo um até logo para a Globo. Eu sei que é uma despedida de alguém que ama, que nunca irá se esquecer e que sempre estará perto. Obrigado", finalizou. Taís Araújo mostrou seu apoio ao marido nas redes sociais. "Meu amor, que história linda você construiu com a Globo nesses anos todos. Tenho certeza que você continuará brilhando. Voa, porque o mundo é seu. Te amo", contou na época.