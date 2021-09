Lázaro Ramos - Reprodução

Publicado 23/09/2021 14:13

Rio - O Amazon Studios anuncia nesta quinta-feira dois acordos de exclusividade com Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. O acordo de ambos tem duração inicial de três anos, tornando-os talentos exclusivos do Amazon Prime Video em produções do Amazon Studios, bem como em projetos para outras áreas da empresa como Amazon Music, Amazon.com.br e Alexa, entre outros.

"Nós estamos extremamente animados em anunciar esses acordos inéditos para o Amazon Studios no Brasil com dois grandes talentos como Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos", diz Malu Miranda, Head de Conteúdo Original para o Brasil do Amazon Studios. "Ambos são profissionais multifacetados e criadores de conteúdos que trarão muita criatividade, diversidade e valor para Amazon Studios, reforçando nossa missão de produzir conteúdos brasileiros Originais Amazon de qualidade e que serão lançados globalmente para mais de 240 países e territórios, além de trazer também muita credibilidade para projetos em outras áreas da empresa", finaliza.Ingrid Guimarães é uma das atrizes e criadoras de conteúdo mais prestigiadas pelo público brasileiro neste século, tendo levado mais de 20 milhões de pessoas às salas de cinema com seus filmes, incluindo sucessos de bilheteria como De Pernas pro Ar 1, 2 e 3 - sendo o último também como roteirista e produtora -; Loucas para Casar e Fala Sério, Mãe, no qual também foi responsável pelo roteiro. Na televisão, Ingrid idealizou, escreveu e protagonizou a série Sob Nova Direção, entre 2003 e 2007, além de atuar em Chapa Quente, Macho Man e novelas como Novo Mundo e Bom Sucesso, em uma carreira que começou na década de 1990. Como apresentadora, ela liderou e criou os programas Mulheres Possíveis, Além da Conta, Modo Mãe e Viver do Riso, projeto que buscou resgatar a memória do humor brasileiro e durou cinco anos. No teatro, esteve em cartaz por mais de dez anos com o fenômeno Cócegas, entre outros sucessos, como Confissões de Adolescente .Lázaro é ator, diretor, produtor, escritor e apresentador. Embaixador da UNICEF em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, acumula em mais de 25 anos de carreira mais de 30 filmes, 40 peças e outros 15 personagens marcantes na televisão. No cinema, fez sucesso em filmes como Madame Satã, O Homem Que Copiava e Ó Paí, Ó. Já na TV, atuou em novelas como Cobras & Lagartos, Duas Caras e Insensato Coração e em séries emblemáticas como Mister Brau, além de apresentar o programa Espelho há 16 anos. Desde 2015, dirige e protagoniza a montagem teatral O Topo da Montanha. Para este ano, é esperado o lançamento de seu primeiro longa-metragem na direção, Medida Provisória, já premiado em festivais internacionais de cinema. Na literatura, tem mais de meio milhão de livros vendidos, sendo seis dedicados ao universo infantil e o best-seller adulto Na Minha Pele.