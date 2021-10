Atrizes de Verdades Secretas 2 - Reprodução Internet

Publicado 21/10/2021 09:29 | Atualizado 21/10/2021 11:07

Rio - A estreia da segunda temporada de "Verdades Secretas", no Globoplay, foi o assunto mais comentado do Twitter na noite desta quarta-feira. Os internautas repercutiram principalmente as cenas mais ousadas da trama de Walcyr Carrasco, que foi produzido durante a pandemia. É a primeira novela produzida originalmente para para a plataforma de streaming.

Na web, Romulo Estrela foi um dos atores mais comentados. Na pele de um investigador, ele entrou nesta temporada da novela, assim como Gabriel Braga Nunes, Ícaro Silva, Erika Januza, Jonathan Azevedo, Johnny Massaro, Rodrigo Pandolfo e Bruno Montaleone.

"Quem está vendo Verdades Secretas agora no Globoplay?", perguntou o Romulo na web. "Você vai ter que pagar meu cardiologista", respondeu um seguidor. "Se o Romulo Estrela me pega assim eu nem sei do que eu seria capaz", deparou outro internauta.

A rivalidade entre as personagens das atrizes Agatha Moreira e Camila Queiroz também repercutiu nas redes sociais, assim como o retorno de Visky, personagem de Rainer Cadete. Confira outros tuítes sobre a estreia: