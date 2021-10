Ator divulgou trecho do novo trabalho para o Globoplay - Reprodução

Publicado 14/10/2021 17:15

Rio - Empolgado com a estreia de 'Verdades Secretas 2', que acontece no dia 20 de outubro, no Globoplay, Rainer Cadete compartilhou uma cena picante de seu personagem, Visky.

No trecho divulgado nesta quinta-feira (14), o personagem de Rainer aparecia em uma cena de sexo. "Menine, tu é um perigo. Me avisaram, mas não deu tempo. Meu flerte revival", escreveu na legenda da postagem.

O post arrancou comentários nas redes sociais. "Sexy boy!!!!! OMG", disse Clara Choveaux. "Você é maravilhoso, meu amigo", falou Rômulo Estrela. "Vai começar, Baby", escreveu a diretora da trama, Amora Mautner.