Priscila Fantin - reprodução do instagram

Priscila Fantinreprodução do instagram

Publicado 14/10/2021 16:55

Rio - Em entrevista ao 'Venus Podcast', Priscila Fantin, de 38 anos, relembrou o diagnóstico de depressão no auge de sua fama. A atriz, que protagonizou 'Malhação' e 'Alma gêmea', da TV Globo, afirmou que chegou a descontar suas angústias na bebida.

fotogaleria

"Quando eu não tinha trabalho, eu ficava completamente perdida. Não sabia que horas eu ia acordar, o que eu ia fazer no dia, o que eu ia comer, o que eu gosto, o que não gosto, o que sinto, o que não sinto. Acabou que entendi que a depressão 'era um lugar' (sic) para entender o que eu gosto, o que não gosto. Era importante ter vida pessoal, ter experiências pessoais: cores, sabores, cheiros. Vai experimentar coisas. Eu aprendi a lidar. Era como se eu tivesse encontrado uma forma de não sentir aquela dor e a estagnação da depressão mas eu não fui na raiz do problema. Mas eu não me curei. Só aprendi a lidar. E tinha muita fuga em bebidas, em pessoas, em amigos... Chamava as pessoas para a minha casa. Eu vivi isso por uns dez anos. Eu aprendi a lidar mas não estava bem. Eu estava nesse buracão".



Devido a isso, ela preferiu fazer trabalhos mais curtos na televisão e teatro. "Eu dava mais conta de fazer do que as coisas longas", destacou.