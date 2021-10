Apresentadora viajou apenas com o marido, Felipe Andreoli - Reprodução

Publicado 14/10/2021 15:09

Rio - Rafa Brites desabafou em seu perfil no Instagram sobre viajar sem a presença do filho, Rocco. A apresentadora está na Bahia apenas com o marido, Felipe Andreoli.

“Na noite antes de embarcarmos eu confesso que fui dar uma olhadinha se daria pra comprar uma passagem pro Rocco de última hora. Não, não acho de boa viajar e deixar o filho. Vocês sempre me perguntam isso. Como eu faço e sempre fiz desde que tive o Rocco. Então, em primeiro lugar, quero esclarecer que fácil não é. Esse desprendimento não é natural pra mim. Até em tragédias (bate na madeira), eu penso, coisa que antes de ser mãe eu não estava nem ai”, relatou.



Rafa Brites ressaltou a importância dos momentos na companhia do marido. “Mas eu percebo que quando venço essa angústia, quando consigo sufocar um pouco o meu lado maternal eu respiro minha individualidade. E quando saímos assim, o casal, redescobrimos umas risadas bobas, uma malícia que se perde ali no dia a dia, no cotidiano. Claro que nos pegamos 30 vezes por dia falando dele, vendo fotos, mas parece que esse distanciamento traz a sensação de vitória de tudo que vivemos até aqui, de todos os perrengues que passamos e estamos nos preparando para passar outra vez“, disse a apresentadora.