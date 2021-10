Mara Maravilha revela fim de amizade com Xuxa - Reprodução

Publicado 14/10/2021 14:40

Rio - Em entrevista para o podcast 'Ticara Caticast', Mara Maravilha relembrou a mágoa que ainda sente pela apresentadora Xuxa Meneghel. Mara revelou que se sente excluída pela Rainha dos Baixinhos.

"Sempre tive uma relação mais próxima com a Xuxa, de ir na casa dela, em todos os programas dela, e, de repente, ela fez a egípcia como se eu não existisse na trajetória de amizade dela", contou.

Mara Maravilha disse que apesar do distanciamento, o respeito por Xuxa continua. "A Xuxa é linda e tal, mas essa beleza tem que permanecer dentro da gente, tem que ser interior. Espero que ela não perca essa beleza anterior, que eu não tenho mais visto nela. Eu a respeito. Acho que todo mundo tem as duas fases. Hoje, o meu desabafo não é de ranço, mas, sim, de fatos. E contra fatos não há argumentos. Fui na casa dela, em todos os programas dela, aqui e na Argentina, e de repente, ela me ignora", finalizou.