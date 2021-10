Luísa Sonza no 'Fantástico' - Reprodução/Globo

Publicado 14/10/2021 13:35

Rio - Após ser vítima de uma série de ataques nas redes sociais, Luísa Sonza revelou que faz uso de medicação controlada para tratar um quadro de ansiedade. A cantora de 23 anos faz terapia há quatro anos e precisou recorrer ao tratamento médico após suas crises de pânico se intensificarem.

"Minha terapeuta me acompanha o tempo todo e tomo ansiolítico e antidepressivo porque as crises de pânico ficaram fortes. Não tinha, sempre fui uma pessoa ansiosa, mas lidar com isso é bem complicado porque é uma coisa que atormenta todos os dias", afirmou em entrevista à revista J.P.

"Foi uma fuga, me fez muito bem, mas eu não estava lidando com a situação em si, estava fugindo. Precisei desse tempo, praticamente fui viver uma outra realidade, não queria voltar. Fiquei uns 15 dias no México, mas tive que retornar para trabalhar e cumprir contratos e tal, não tinha como adiar mais as coisas", relatou a cantora.