Fátima Bernardes posta selfie após passar por cirurgia no ombroReprodução Internet

Publicado 14/10/2021 11:07 | Atualizado 14/10/2021 11:13

Rio - Fátima Bernardes postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece em casa se recuperando após passar por uma cirurgia no ombro. A apresentadora aparece usando uma tipoia na foto. "O importante é abstrair e pensar no futuro. Obrigada por tanto carinho. Foi a selfie mais estranha que já fiz", disse Fátima, agradecendo o carinho dos fãs e seguidores.

A apresentadora do "Encontro" passou por uma artroscopia, uma cirurgia no ombro esquerdo, na última terça-feira. Ela vai ficar de licença por quatro semanas e só deve voltar ao programa em novembro. "Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada", explicou Fátima ao anunciar seu afastamento.