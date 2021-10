Viih Tube e Bruno Magri - Reprodução Internet

Viih Tube e Bruno MagriReprodução Internet

Publicado 14/10/2021 08:21

Rio - A ex-BBB Viih Tube usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para falar sobre o término do namoro com o influenciador Bruno Madgri. A jovem, de 21 anos, esclareceu os boatos de que o fim da relação tenha sido apenas jogada de marketing e ainda pediu para que os fãs respeitem a decisão do agora ex-casal, além de seguir acompanhando a carreira de ambos.

“Eu não sabia se era necessário vir aqui falar, ou se a postagem [anunciando o término] já dizia tudo, mas eu acho importante, porque tem muitas fãs clubes do casal e a gente mostrava tudo, então acho legal encerrar com vocês da forma mais clara possível, porque chegou um nível da internet que a gente tem que falar tudo, não que a gente deva satisfação, mas quem é realmente fã, foi pego muito de surpresa”, iniciou a ex-BBB, que confirmou o término do namoro mais uma vez.

“Mas até no término a gente tem que ler de tudo, então, não gente, não é marketing, não vai ter uma fanfic para vocês, se é isso o que vocês esperavam. Não aconteceu nada grandioso, eu mudei muito, ele também... Não que seja culpa do confinamento, só estamos em fases diferentes, mas estamos bem, a gente conversa, seguimos amigos”, explicou a youtuber.